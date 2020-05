Coronavirus, Fontana: vediamo la fine dell'incubo non molto lontana

MILANO (3 maggio 2020) - «Le cose stanno andando gradualmente meglio. Avevamo sempre detto che se avessimo rispettato quelle regole stringenti, che hanno sicuramente violato la nostra libertà e ci hanno costretto a vivere in modo strano e anomalo, le cose sarebbero migliorate. E in effetti così è stato». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Radio Padania. «Siamo in una fase di discesa - ha aggiunto - che ci fa vedere non molto lontano la fine di questo incubo. Dobbiamo a questo punto, da domani, ricominciare a vivere un po' più normalmente ma continuando a rispettare rigidamente quelle regole di comportamento che ancora ci sono, per fare sì che la situazione migliori ancora di più e arrivi a una conclusione. E che se il virus non dovessero scomparire, ci consenta di convivere in maniera accettabile».

La richiesta di 20 miliardi alla Cina come risarcimento per i danni causati dalla pandemia «è una cosa che si discuterà in Consiglio regionale, poi valuteremo cosa fare» ha detto ancora Fontana, commentando l'intenzione annunciata nei giorni scorsi dal segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi. Per Fontana «è un’iniziativa presentata in Consiglio regionale che credo sia giusto portare avanti, quantomeno per conoscere un po' meglio come sono andati i fatti e anche per cercare di far capire che d’ora in poi bisognerà essere molto più accorti: se si verificano situazioni di una gravità come questa, non si possono più tenere coperte dal segreto e nasconderle al resto del mondo. Credo che questo atteggiamento sia stato molto sbagliato».