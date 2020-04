Coronavirus: da oggi numero verde aiuto psicologico

ROMA (27 aprile 2020) - Parte il numero verde di supporto psicologico del ministero della Salute e della Protezione Civile. Tutti i giorni, dalle 8 alle 24, oltre 2mila professionisti specializzati risponderanno al telefono, oppure on line, alle richieste di aiuto. «Il servizio sarà sicuro e gratuito», spiega il ministero. Il numero 800.833.833, ha il sostegno tecnologico offerto gratuitamente da TIM.

Il numero sarà raggiungibile anche dall’estero al 02.20228733 e saranno previste modalità di accesso anche per i non udenti.

«È una risposta strutturata ed importante messa in atto accanto a tutti gli sforzi della sanità italiana per fronteggiare al meglio la sfida del Coronavirus. In questo momento è fondamentale essere vicini alle persone che hanno bisogno di un sostegno emotivo, dare ascolto alle loro fragilità, affrontare insieme le paure». Lo spiega il ministro della Salute Roberto Speranza parlando del numero verde di supporto psicologico attivo da oggi.

