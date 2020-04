Coronavirus, il presidente Fontana scrive ai 1.506 sindaci della Lombardia: ecco il maxi piano da 3 miliardi di euro

MILANO (21 aprile 2020) - Il governatore Attilio Fontana ha scritto ai 1.506 sindaci della Lombardia per illustrare il maxi piano di investimenti da 3 miliardi, di cui 400 milioni per Comuni e Province.

Ecco il testo della lettera:

Caro sindaco,

l'emergenza Covid-19 ha messo a dura prova la vita delle nostre comunità. Una lunga fase emergenziale in cui tutti noi Amministratori abbiamo dovuto far fronte con ogni mezzo per fornire risposte tempestive e reagire prontamente ai bisogni dei nostri cittadini. I dati degli ultimi giorni mostrano alcuni significativi segnali di miglioramento che, con prudenza, ci avvicinano alla ripresa. Per questo dobbiamo farci trovare pronti e sono sicuro che ognuno sta già progettando, nel grande come nel piccolo, tutto ciò' che sara' necessario per costruire un nuovo modo di vivere, operare, lavorare. In casi eccezionali occorrono misure eccezionali. Da Presidente della Regione Lombardia ho varato un piano straordinario che prevede uno stanziamento senza precedenti per un totale di 3 miliardi di euro, al fine di mettervi immediatamente nelle condizioni di far partire l'economia dei vostri territori. I primi 400 milioni di euro saranno disponibili a favore degli Enti Locali Lombardi già nelle prossime settimane, destinati a tutte quelle opere di interesse pubblico che sosterranno la ripartenza degli investimenti. Sviluppo sostenibile, mobilità, adeguamento e messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche, interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana, efficientamento energetico, illuminazione pubblica, risparmio energetico, edilizia residenziale pubblica, manutenzioni, sono solo alcuni degli ambiti di possibile intervento. Credo nelle potenzialità del nostro amato territorio e sono certo che, non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno, la Lombardia sara' un modello di ripartenza cosi' come in queste settimane e' stata un esempio di resistenza, disciplina e spirito di sacrificio. Per quanto riguarda le modalità operative di accesso ai fondi, vi prego di considerare gli uffici della Regione a vostra completa disposizione.

"Sono orgoglioso di far parte di questa Giunta guidata dal presidente Attilio Fontana per la sensibilità, la tempestività e l'efficienza che sta dimostrando in settori cruciali, a partire da quello sanitario per la difesa della salute di tutti a quello socio-economico per la ripresa del nostro tessuto produttivo". Lo dice l'assessore lombardo allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, commentando il varo del piano straordinario di investimenti approvato ieri dalla Giunta.

RILANCIO DELL'ECONOMIA - "Mettere a disposizione 3 miliardi, di cui 400 milioni già per quest'anno, per i sindaci, per i Comuni e le Province significa esprimere concretamente la propria vicinanza e solidarietà" ha spiegato l'assessore. "In questo modo gli Enti locali, guardando alle esigenze della propria comunità , potranno realizzare opere che faranno lavorare le nostre micro, piccole e medie imprese, gli artigiani, le cooperative. E' un ulteriore rilancio dell'economia. Per la nostra Brescia stanziati subito 50 milioni di euro".

TERRITORIO HA ESPRESSO REAZIONE FORTE - "Risorse ben meritate dal nostro territorio, fra i più colpiti dal Covid 19. Esso ha espresso , ancora una volta, con i suoi operatori sanitari, sociali, con il volontariato quella capacità di reazione tipica senza lamentele e senza polemiche. Tutto ciò evidenzia la volontà di Regione Lombardia di essere sempre al fianco dei propri cittadini con aiuti veri, rapidi e concreti", ha concluso Mattinzoli.

