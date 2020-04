Virus, Baviera cancella Oktoberfest

"Abbiamo deciso che l'Oktoberfest quest'anno non si terrà". Lo ha annunciato il presidente della Baviera, Markus Soeder. "Fa male, dispiace molto, ma quest'anno non è un anno normale", ha spiegato. Ai tempi del Coronavirus "sarebbe irresponsabile" tenere una festa popolare del genere, ha sottolineato. La 187esima edizione dell'Oktoberfest si sarebbe dovuta svolgere a Monaco di Baviera dal 19 settembre al 4 ottobre. "E' doloroso, è sicuramente triste", ma "il rischio è troppo grande" e "una versione ridotta non avrebbe senso".