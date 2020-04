Coronavirus: Gallera, commissariamento? Processo mediatico

MILANO (21 aprile 2020) - «Noi dobbiamo rispondere oggi ai problemi dei nostri concittadini, l’emergenza coronavirus non è finita. Quello che è successo in Regione Lombardia è il cratere di una bomba atomica e quindi noi da qui dobbiamo come Paese prendere spunto su come impostare il futuro. Queste cose non ci interessano». Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera a Mattino Cinque, in merito alle polemiche sulla gestione dell’emergenza Covid e sull'ipotesi di commissariamento della sanità lombarda. «Trovo triste che in una fase come questa, invece di concentrare i nostri sforzi nel mettere in sicurezza il Paese si facciano soltanto i processi mediatici, peraltro a senso unico. Ma noi lavoriamo, io non mi voglio fare distrarre da queste cose. Ho sempre pensato in questi giorni a salvare la vita delle persone, con tanta difficoltà e sofferenza e voglio concentrami nel curarle al meglio da oggi in poi», ha detto ancora Gallera. «Invece di rendere merito al fatto che noi qui abbiamo vissuto una situazione straordinaria e grazie alla nostra determinazione nel chiedere misure dure e rigide, che poi si sono sviluppate in tutta Italia, abbiamo aiutato il resto del Paese a evitare quello che abbiamo vissuto - ha aggiunto l'assessore -, siamo 'raccontatì come quelli che hanno avuto una situazione ordinaria e hanno creato dei problemi. È il rovesciamento della realtà».

