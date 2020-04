Coronavirus, in Italia per la prima volta calano i malati

ROMA (20 aprile 2020) - Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza il numero degli attualmente positivi al Coronavirus è in calo rispetto al giorno prima. Ad oggi sono complessivamente 108.237 i malati in Italia mentre ieri erano 108.257, dunque 20 in più. Ieri l’aumento era stato di 486 rispetto al giorno precedente. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO