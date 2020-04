Coronavirus, calano i decessi. Aumentano i guariti

ROMA (18 aprile 2020) - Sale a 175.925 il totale degli italiani contagiati dal Coronavirus, 3.491 in più rispetto a ieri. Sono i dati della Protezione Civile nel bollettino odierno, per la prima volta senza conferenza stampa. Calano i decessi, 482 contro i 575 di ieri, per un totale di 23.227. Le persone guarite sono 44.927, 2.200 in più rispetto a ieri. Prosegue il calo dei ricoveri in terapia intensiva: ad oggi sono 2.733, 79 meno di ieri.

Sono 80.031 persone, pari al 74% degli attualmente positivi (107.771), i pazienti affetti da coronavirus in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. La percentuale è andata costantemente crescendo nelle ultime settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO