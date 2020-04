Terremoto nel Piacentino, in corso verifiche

Un’altra scossa di terremoto nel Piacentino: con magnitudo 3.5, secondo la stima della sala sismica dell’Ingv di Roma, è stata registrata a cinque chilometri da Cerignale alle 13.16. L’epicentro a 8 chilometri di profondità. È la terza scossa in meno di 24 ore: ieri sera intorno alle 22 si era verificata una di 3.5 a Ferriere e questa mattina alle 11.42 quella più forte di 4.2, a Cerignale.

"Uno spavento enorme. Una sensazione bruttissima, e già lo stato d'animo non è dei migliori. Si somma sconforto a sconforto". Il sindaco del comune piacentino di Cerignale Massimo Cerignale racconta all'ANSA quanto vissuto durante il terremoto, in uno dei territori più colpito dal coronavirus. La scossa, che non avrebbe fatto danni, ha trovato gran parte delle persone in casa "e ha fatto saltare per un qualche momento tutti i meccanismi. Io sono uscito con i pochi dipendenti, per forza di cose per un momento il virus è passato in secondo piano".