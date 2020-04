E' morto Luìs Sepùlveda, aveva Covid-19

E' morto per Coronavirus lo scrittore cileno Luìs Sepùlveda. Era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo aver contratto l'infezione. Aveva 70 anni. Fuggito in Europa dal suo Paese per la persecuzione di Pinochet, viveva in Spagna. Il suo primo romanzo, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, è anche il primo di molti successi. La sua Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare è diventata in Italia anche un cartone animato di D'Alò.