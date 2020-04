Si è spento Stirling Moss, leggenda dell'automobilismo

LONDRA (12 aprile 2020) - E' una Pasqua triste per il mondo della Formula1 e dello sport. Si è spento a 90 anni, dopo una lunga malattia, Stirling Moss, autentica leggenda dell'automobilismo.

La sua fama è nata negli anni del secondo dopo guerra quando ha vinto 212 delle 529 gare che ha disputato in ogni categoria. La sua qualità migliore era appunto la versatilità, che gli ha consentito di aggiudicarsi gare come la Targa Florio, la Mille Miglia e il tremendo Tourist Trophy, la corsa che si disputa all’isola di Man. Pur non avendo mai vinto vinto un Mondiale di F1 era uno dei piloti inglesi più celebri e amati di sempre.