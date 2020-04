Conte, possibile qualche allentamento entro aprile

ROMA (9 aprile 2020) - «Dobbiamo individuare alcuni settori che possono ricominciare la loro attività. Se gli scienziati danno il loro assenso, potremmo cominciare ad allentare alcune misure già alla fine di questo mese». Lo spiega, in un’intervista alla Bbc pubblicata sul sito dell’emittente britannica, il premier Giuseppe Conte ribadendo come la guardia non sarà abbassata e spiegando che «solo gradualmente» verranno messe in campo le riaperture.

«Se non agguantiamo la possibilità di mettere nuova linfa nel progetto europeo il rischio di un fallimento è reale», ha spiegato il premier Giuseppe Conte ricordando come la crisi Coronavirus, per l'Europa, sia «la più grande dalla seconda guerra mondiale».