Ubi: l'assemblea approva il bilancio 2019 con utile a 251 milioni

MILANO (8 aprile 2020) - L’assemblea degli azioni di Ubi Banca ha approvato, con il voto favorevole del 99,9% del capitale presente, il bilancio d’esercizio 2019 che si è chiuso con un utile netto di 251,2 milioni di euro, che include elementi non ricorrenti negativi per 101,7 milioni; tale utile si raffronta ai 425,6 milioni conseguiti nel 2018, che includevano elementi non ricorrenti complessivamente positivi per 123,2 milioni. Il 2019 ha visto anche un positivo andamento dei proventi (+3,4%) e un ulteriore importante decremento degli oneri operativi (-4,4% al netto dei contributi sistemici), che hanno consentito di incrementare del 18,5% a circa 1,3 miliardi di euro il risultato della gestione operativa. L’assemblea (tenuta a porte chiuse presso la sede bresciana della banca), presieduta da Letizia Maria Brichetto Arnaboldi Moratti e svoltasi con l’intervento dei soci esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, non ha affrontato il tema del dividendo dopo che il cda ha accolto la raccomandazione della Bce ed ha rinviato a dopo l’1 ottobre.

«Nessuno sa come saremo alla fine di questa emergenza. Ma sappiamo che Ubi non farà mancare il proprio sostegno. Vorrei citare il nostro Presidente Mattarella che ha ricordato il grande valore di questa nazione, che proprio nella ricostruzione ha sempre saputo esprimere il meglio di sé. Noi ci siamo. E siamo pronti, con ancor maggior impegno, a rilanciare l’economia del Paese e restituire sicurezza e prosperità alle nostre comunità». Lo ha detto la presidente di Ubi Banca, Letizia Moratti, chiudendo il suo intervento all’assemblea dei soci. «Questa fase di forzato rallentamento - ha aggiunto - non ci fermerà. Abbiamo un piano industriale forte che il mercato ha accolto a pieni voti. Quando tutto sarà passato dovremo rileggere la realtà con estremo rigore e ri-affrontare alcuni temi noti alla luce dell’esperienza di questi mesi: l'innovazione digitale, le nuove frontiere del welfare, l'internazionalizzazione, gli sviluppi del mercato dei capitali, la crescita delle nostre imprese, siano esse piccole, medie e grandi, e i progetti di vita delle nostre famiglie per contribuire al loro tenore di vita e ai loro progetti di sostenibilità». Moratti ha invocato «unità, coesione sociale e l’avvio tempestivo di strumenti efficaci» per superare la crisi, anche da parte di un’Europa in cui non mancano le «divisioni». In questo contesto Ubi «sente il dovere di operare con tutte le energie per affrontare il momento drammatico» e «molti nostri colleghi nonostante le difficoltà e le restrizioni, continuano ad assistere i nostri clienti e garantire il buon funzionamento della banca». Attualmente, ha ricordato, opera in smart working l'85% del personale della direzione centrale e il 20% della rete commerciale, numeri che sono «in costante crescita»