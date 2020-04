Crolla un ponte sul fiume Magra, precipita un furgone: un ferito

AULLA (8 aprile 2020) - Un ponte è crollato ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, sulla strada provinciale 70. Il ponte si trova in località Albiano e collega la Sp70 con la Sp62. C'è un ferito trasportato in codice giallo all’ospedale ed è il conducente di un furgone. Un altro autista sempre di un furgone sarebbe invece rimasto praticamente illeso a parte lo shock. È quanto si apprende da fonti sanitarie.