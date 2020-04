Coronavirus, in Italia il numero più basso di decessi dal 19 marzo

ROMA (5 aprile 2020) - «Con il dato di oggi sui deceduti, che sono 525, registriamo il numero più basso di deceduti dal 19 marzo ad oggi». Lo ha detto in conferenza stampa il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Secondo l’ultimo bollettino, i morti sono 15.887. Continua a calare, per il secondo giorno consecutivo in Italia, il numero degli accessi in terapia intensiva. Sono 3.977 i malati ricoverati, 17 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.317 sono in Lombardia. Calano anche i ricoveri: dei 91.246 malati complessivi, 28.949 sono poi ricoverati con sintomi - 61 in meno rispetto a ieri - e 58.320 sono quelli in isolamento domiciliare. Le persone guarite sono 21.815, 819 in più di ieri. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.238. I malati di Coronavirus sono complessivamente 91.246, con un incremento rispetto a ieri di 2.972. Sabato l’incremento era stato di 2.886. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è di 124.632.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO