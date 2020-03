Coronavirus: Paluani, 4.000 colombe a terapie intensive

VERONA (31 marzo 2020) - L’azienda dolciaria Paluani di Verona ha donato 4.000 Colombe Pasquali al personale sanitario italiano dei reparti di terapia intensiva, piccolo segnale di vicinanza in un momento così complicato. L’iniziativa vede coinvolti molti ospedali da Nord a Sud, tra cui il Sacco di Milano, Spedali Civili di Brescia, Asst di Cremona, Ospedale Maggiore di Lodi, Ospedale Civico di Codogno, lo Spallanzani di Roma, i nosocomi veronesi di Borgo Roma, Borgo Trento, Negrar e Villafranca, il Sant'Orsola di Bologna, il Cotugno di Napoli e il Policlinico Giaccone di Palermo. Oltre alla Colomba Pasquale, Paluani ha inviato una lettera di ringraziamento: «In questo momento di emergenza sanitaria speriamo che il nostro piccolo contributo possa sostenervi ad addolcire le vostre giornate. A tutto il personale sanitario, dottori, infermieri, tecnici e assistenti coinvolti in prima linea va il nostro più sentito Grazie... La tradizione della Colomba Pasquale rappresenta il calore del nostro abbraccio che si unisce a quello di tutti gli italiani nel ringraziarvi di cuore per i sacrifici e le difficoltà che state affrontando per noi, con la certezza che supereremo anche questo momento insieme», conclude il messaggio.