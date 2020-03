Azzolina a prof, studenti vi definiscono scudi nella tempesta

ROMA (28 marzo 2020) - «Sapete, care e cari docenti, come Vi definiscono i Vostri alunni nei messaggi che mi inviano? «Scudi di quiete nella tempesta che infuria». Mentre loro, i nostri studenti, si definiscono «monadi senza più finestre». Hanno bisogno di Voi, lo riconoscono tutti, in tanti modi diversi». Lo scrive la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ai prof. «Gli studenti hanno voglia e diritto di andare avanti. I messaggi che mi inviano quotidianamente da tutta Italia dicono questo: hanno bisogno di stare in contatto con i loro «prof» e con i compagni, sono motivati a continuare a crescere e imparare, forse anche più di prima. E vogliono farlo insieme agli altri, nonostante o proprio a causa della distanza fisica e dell’isolamento obbligato». «La scuola, prima di tanti altri ambiti, ha dovuto imparare a far fronte ad un’emergenza drammatica, non solo da un punto di vista organizzativo, ma anche emotivo», conclude.

