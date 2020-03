Tv: ascolti; Amici vince prima serata, ma Papa è il più visto

ROMA (28 marzo 2020) - È la benedizione Urbi et Orbi del Papa, in una piazza San Pietro desolatamente vuota e allagata dalla pioggia, alle 18 su Rai1, il programma più visto della giornata con 8 milioni 625mila spettatori e il 32.69%. In prima serata, su Canale 5 Amici ha raccolto per la semifinale del talent show 4 milioni 597mila spettatori con il 20.48% di share, mentre su Rai1 lo Speciale TG1 - Resistere ha avuto 1 milione 794mila spettatori con il 6.6% di share. Meglio ha fatto su Rai2 la serie The Good Doctor, vista da 2 milioni 302mila spettatori con il 7.28% di share nel primo episodio e da 2 milioni 626mila spettatori con il 9.18% nel secondo. Nell’access prime time, Striscia la Notizia su Canale 5 registra 5 milioni 901mila spettatori con il 18.46%, mentre la replica dei Soliti Ignoti - Il Ritorno su Rai1 fa segnare 5 milioni 758mila spettatori con il 18% di share. Su La7, Otto e Mezzo ha interessato 2 milioni 696mila spettatori (con l’8.4%). Rete4 Stasera Italia è stato visto da 1 milione 581mila spettatori con il 5% di share e da 1 milione 687mila spettatori con il 5.26% di share nella seconda parte, mentre su Tg2Post su Rai2 ha avuto 1 milione 532mila spettatori con il 4.79% di share. A livello generale, Mediaset si aggiudica la prima serata con 11 milioni 288mila spettatori e uno share del 36.05%, contro i 10 milioni 110mila spettatori e il 32.29% della Rai, e la seconda serata con 6 milioni 879mila spettatori e il 42.19% (3 milioni 647mila spettatori e il 22.37% di Viale Mazzini). La Rai conquista le 24 ore con 5 milioni 310mila e il 34.4% contro i 4 milioni 964mila spettatori e il 32.16% per Mediaset. Nella sfida tra i tg delle 20, il Tg1 ha ottenuto 7 milioni 570mila (24.6%); il Tg5 è stato scelto da 5 milioni 748mila spettatori con il 18.5%; il TgLa7 ha avuto 1 milione 783mila spettatori con il 5.8%. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su La7 Propaganda Live, che ha registrato 1 milione 544mila spettatori con il 6.5% di share. Su Italia1 il film Terminator Genisys è stato seguito da 1 milione 499mila spettatori con il 5.53% di share, mentre su Rete4 il programma di approfondimento Quarto Grado ha ottenuto 1 milione 476mila spettatori con il 6.27%. Su Rai3 After the Sunset ha raccolto 1 milione 87mila spettatori pari a uno share del 3.6%.

