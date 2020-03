Coronavirus: genitori a Sala, misure per far uscire bambini

MILANO (28 marzo 2020) - In un solo giorno ha raccolto quasi 800 firme la petizione lanciata da «un gruppo di genitori" di Milano che chiedono al sindaco Giuseppe Sala un «protocollo di comportamento che consenta alle famiglie di assicurare quotidianamente ai bambini un tempo minimo all’aria aperta». «Siamo preoccupati per le conseguenze della quarantena sulla salute psico-fisica dei nostri figli - spiegano mamme e papà nella petizione diffusa sulla piattaforma Avaaz -, a maggior ragione per chi sta vivendo un momento di particolare disagio" magari in «situazioni specifiche con problematiche familiari di salute» o di gestione famigliare con «case con metrature esigue, prive di balcone e sfoghi esterni». «Nessuno si è posto seriamente il problema dei bambini, delle loro esigenze primarie e delle conseguenze di una permanenza in casa prolungata», lamentano i genitori, certi che le misure restrittive «verranno prorogate». «Ci aspettiamo che sia riconosciuta l’esigenza dei più piccoli di poter fare attività fisica all’aperto, nel rispetto delle regole stabilite e in sicurezza e che sia consentito farli uscire per un tempo limitato ogni giorno», senza «minimizzare" la situazione o «abbassare la soglia di attenzione, consapevoli del fatto che la nostra zona purtroppo sia uno degli epicentri della pandemia», chiariscono nella lettera. «Chiediamo una riflessione seria» in grado di «disporre strumenti e nuove misure» e che «il sindaco di Milano adotti uno specifico protocollo di comportamento che consenta alle famiglie di assicurare quotidianamente un tempo minimo all’aria aperta per le proprie bambine e i propri bambini», concludono le famiglie.

