Tv: ascolti; Luca Argentero-Doc vola oltre 7 milioni (26.1%)

ROMA (27 marzo 2020) - Esordio con vittoria negli ascolti di prima serata per la fiction Doc - Nelle Tue Mani con Luca Argentero che ha registrato 7 milioni 172 mila spettatori e il 26.1% di share. Su Canale5 Quo Vado ha ottenuto 4 milioni 603 mila spettatori (16.71% di share). Su Rai2 Vendetta Finale è stato seguito da 1 milione 429 mila spettatori (4.8%). Su Italia1 per Next 1 milione 186 mila telespettatori (4.06%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha segnato 1 milione 270 mila spettatori (4.7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio ha raccolto 1 milione 349 mila spettatori (5.78%). Su La7 PiazzaPulita, che ospitava Matteo Salvini, è stato visto da 1 milione 131 mila spettatori (4.94%). A livello complessivo le reti Rai hanno raggiunto nel prime time 11 milioni 904 mila (38.57%), in seconda serata 5 milioni 887 mila (37.07%) e nell’intera giornata 5 milioni 600 mila (36.91%). Mediaset ha segnato 10 milioni 656 mila (34.53%) in prima serata, 5 milioni 224 mila (32.9%) in seconda e 4 milioni 811 mila (31.71%) nelle 24 ore. Per quanto riguarda l’informazione il Tg1 delle 20 è stato visto da 7 milioni 332 mila telespettatori (24.5%). Il Tg5 della stessa ora è arrivato a 6 milioni 667 mila (22.12%) mentre il Tg La7 ha segnato 1 milione 740 mila (5.78%). Il Tg1 delle 13.30 ha toccato il 22% di share con 5 milioni 378 mila, il Tg2 delle 13 il 16.4% con 3 milioni 837 mila, il Tg2 delle 20.30 l’8.4% con 2 milioni 618 mila, il Tg3 delle 14.30 il 14.6% con 3 milioni 228 mila, il Tg3 delle 19 il 14.2% con 3 milioni 659 mila, il Tgr delle 14 il 20.1% con 4 milioni 705 mila, il Tgr delle 19.37 il 18.7% con 5 milioni 240 mila. Dalle 9,57 alle 12,33 su Rai1 a cura di Rai Parlamento, l'informativa al Senato del presidente Conte sull'emergenza Coronavirus è stata seguita da 1 milione 624 mila (12%). Dalle 15,27 alle 17,20 su Rai2 lo speciale Rai Parlamento ha toccato 928 mila (4.9%). Per Rai News su Rai1 alle 9 1 milione 781 mila telespettatori (17.4%). Nel preserale su Rai1 L’eredità ha segnato 4 milioni 331 mila (16.8%) mentre nell’access prime time su Rai1 I Soliti Ignoti - Il ritorno ha raccolto 6 milioni 123 mila (19.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia ha segnato 6 milioni 44 mila spettatori (19.2%). Su La7 Otto e Mezzo è stato visto da 2 milioni 502 mila telespettatori (8%). Su Rai2 per Tg2 Post 1 milione 706 mila spettatori con il 5.41% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1 milione 484 mila (4.78%) nella prima parte e 1 milione 456 mila (4.62%) nella seconda. Su Rai3 per Non ho l’età ha raggiunto 1 milione 394 mila (4.5%) mentre Un posto al sole 2 milioni 100 mila (6.7%). In seconda serata su Rai1 Porta a Porta ha raggiunto 1 milione 911 mila (14.8%). La Santa Messa celebrata da papa Francesco e trasmessa su Rai1 ha interessato 1 milione 240 mila (21.8%). La Rai segnala anche nel Daytime: su Rai1 Uno Mattina che ha segnato il 16.7% con 1 milione 460 mila telespettatori; Linea Verde l’8.2% con 1 milione 812 mila; Diario di casa l’8,9% con 2 milioni 82 mila; Il paradiso delle Signore il 14.1% con 2 milioni 650 mila; La vita in diretta l’8.9% con 1 milione 950 mila nella prima parte, il 12.8% con 2 milioni 499 mila nella seconda, il 13.6% con 2 milioni 786 mila nella terza. Su Rai2 I fatti vostri ha raggiunto il 7.8% con 1 milione 470 mila, su Rai3 per Agorà l’11.1% e 1 milione 118 mila, per Mi manda RaiTre il 9.6% e 1 milione 108 mila, Tutta Salute il 7.9% e 1 milione 74 mila, Aspettando Geo il 7.3% e 1 milione 360 mila, Geo il 9.9% e 2 milioni 120 mila. Sulle reti specializzate: su Rai4 in prime time Criminal Minds a 496 mila (1.7% ), su Rai Movie Veloce come il vento 302 mila (1%), su Rai Gulp Il Collegio 394 mila (1.3%) e Jams 212 mila (0.67%%).