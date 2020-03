Coronavirus, De Corato: aumentare i controlli in Lombardia

"Quella dei controlli è una strada fondamentale per riuscire a tenere i cittadini in casa, lo dimostrano i numeri: il 5% dei fermati non aveva motivo di circolare". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, in riferimento ai risultati dei controlli effettuati per il rispetto delle misure in contrasto alla diffusione del Covid-19. "Chi esce da casa - aggiunge l'assessore - deve avere la certezza che verrà fermato, ma oggi girando per le strade non è così".

APPELLO AI SINDACI LOMBARDI, IMPIEGARE PIÙ POLIZIA LOCALE - "Faccio appello ai sindaci della Lombardia - sottolinea De Corato - affinché impieghino tutte le forze di Polizia locale, dopo anche il via libera del prefetto di Milano nei controlli del territorio, a presidiare i parchi aperti per evitare ogni tipo di assembramento, le strade e per controllare la mobilità. Solo così possiamo aiutare i medici a debellare il virus". SMART 2020 - Regione Lombardia ha stanziato 200.000 euro per la realizzazione di operazioni 'Smart' per il controllo del territorio. "Somma che - dice l'assessore - vista la disponibilità di numerosi agenti a partecipare, aumenteremo".

MILITARI INSUFFICIENTI - "Avevamo chiesto di utilizzare i militari - evidenzia De Corato - e questa richiesta è stata in parte accolta. Ma le 114 unità previste sono insufficienti in Lombardia, a questi bisognerebbe aggiungere due zeri. Sarebbe inoltre utile capire quanti di loro abbiano preso parte attiva nei controlli in tutta la Lombardia e quante sanzioni abbiano elevato".

RESTARE A CASA - "Lo ribadisco ancora oggi - conclude De Corato - il virus lo sconfiggiamo rimanendo a casa, ma visto che molti non lo hanno ancora capito bisogna intensificare i posti di blocco. Chiedo più polizia locale e un maggior numero di militari per le strade".