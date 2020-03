Coronavirus, De Corato: non bastano le denunce ci vogliono gli arresti per i truffatori

MILANO (23 marzo 2020) - "Siamo passati dalle truffe agli anziani con la scusa del tampone, alla richiesta di denaro per l'acquisto di autoambulanze. Per questi sciacalli non bastano le denunce, ci vogliono gli arresti". Lo afferma l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, che commenta la denuncia dei Carabinieri a Milano nei confronti di 3 uomini sorpresi a chiedere ai passanti, in piazzale Damiano Chiesa, contributi in denaro per l'acquisto di un'ambulanza. La segnalazione ai Carabinieri è arrivata dall'Azienda Regionale di Emergenza Urgenza (Areu).

"Chiunque si macchi di un reato così subdolo, specialmente in questo periodo - conclude De Corato - deve essere arrestato e condannato a pene esemplari. Come Regione Lombardia nei prossimi mesi manderemo in onda uno spot contro le truffe sulle maggiori tv lombarde".

