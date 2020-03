Coronavirus, la stima degli esperti: probabile picco dei casi fra il 2 e il 12 aprile

ROMA (19 marzo 2020) - Cominciano ad arrivare le prime stime del picco dei casi di coronavirus in Italia, che stando ai dati

attuali potrebbe avvenire nel periodo compreso fra il 2 e il 12 aprile; ancora più ampio il periodo nel quale i decessi potrebbero raggiungere il picco, attualmente ipotizzato fra il 26 marzo e il 19 aprile. Lo indicano le stime riportate nella pagina Facebook «Analisi numerica e statistica, dati Covid 19», gestita da fisici e matematici. In entrambi i casi il margine di errore è ancora molto ampio e per restringere entrambi i periodi sarà necessario avere ancora molti dati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO