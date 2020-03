Coronavirus, l'Oms: 'I medici e gli infermieri italiani fanno miracoli'

ROMA (18 marzo 2020) - «Il numero di pazienti entrati in terapia intensiva per il coronavirus e salvati da medici e infermieri in Italia è un miracolo». Lo ha detto Michael Ryan, direttore del dipartimento emergenze dell’Oms nel consueto briefing sul Covid-19, elogiando «l'incredibile forza e coraggio» del personale sanitario italiano.

