Coronavirus, "Medici di famiglia senza tutela"

Più tutela per i medici di base, personale che in questa emergenza sanitaria sta rischiando ogni giorno di contrarre il virus e, in caso di positività asintomatica, di diffonderlo ad altri pazienti e famigliari.

Con una lettera inviata ai prefetti, alle Ats, a Regione Lombardia, il segretario regionale della Fimmg Lombardia Paola Pedrini chiede per i medici di famiglia di mettere in campo in maniera urgente alcuni accorgimenti.

"Provvedere all’immediata erogazione a tutti i medici di medicina generale e medici di continuità assistenziale, di kit completi ed in numero adeguato di dispositivi di protezione di qualità idonea a contenere sia il rischio di contrarre il virus che di esporre la popolazione ad involontario contagio"

"Provvedere, nello stesso tempo, a sottoporre tutti i medici, infermieri e personale di studio e, nel caso di positività, famigliari e conviventi ad adeguato test di valutazione dell’avvenuto contagio". "Concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria le modalità di arruolamento dei professionisti, di organizzazione e di operatività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA). Si fa presente, che i medici non opereranno e non potranno proseguire senza idonei dispositivi di protezione e senza protocolli predefiniti. Ritengo, fin da ora, i destinatari della presente responsabili dei danni che il sopra richiamato comportamento omissivo ha prodotto agli operatori sanitari e alla popolazione. E’ nostro compito assistere la popolazione rispettando il dettato deontologico del dovere di protezione nei confronti dei cittadini che serviamo e che vogliamo servire, soprattutto in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo ma per farlo dobbiamo essere, prima di tutti, protetti per non divenire noi stessi fonte di contagio".

