Coronavirus: Gallera, nessuno immaginava ondata così veloce

«Noi abbiamo fatto uno sforzo, abbiamo retto e stiamo reggendo da ormai cinque giorni. Nessuno immaginava un’ondata così veloce, così ampia, che travolgesse in questa maniera alcuni presidi ospedalieri». Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera parlando dell’emergenza coronavirus a Mattino Cinque. "Noi siamo ancora qui e stiamo reggendo, è chiaro che lo facciamo con una fatica estrema» ha detto l’assessore. «C'è il problema dei presìdi. Qualcosa è arrivato dalla Protezione Civile, noi avevamo scorte in casa ma per una gestione ordinaria, non certo per un’emergenza sanitaria del genere. Ne abbiamo acquistati circa 2,5 milioni come Regione Lombardia e 500 mila sono arrivati dalla protezione civile. Certo che recuperare sul mercato tutto questo materiale non è semplice, ogni giorno c'è il rischio di rimanere senza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO