Coronavirus, superati i 6.000 morti nel mondo

ROMA (15 marzo 2020) - Il numero di morti per coronavirus nel mondo ha superato quota 6.000, dopo l’annuncio da parte della Spagna di 105 nuovi decessi. È quanto emerge da un bilancio realizzato dall’Afp sulla base di fonti ufficiali. In totale 6.036 persone sono morte e sono 159.844 i contagi in tutto il mondo. La Cina rimane il paese con il più alto numero di morti (3.199) ma ora è in Europa che l’epidemia progredisce rapidamente, con 1.907 vittime di cui 1.441 in Italia e 288 in Spagna, i paesi più colpiti del continente.