Coronavirus: Gallera, speriamo di riuscire a rispondere ai bisogni

MILANO (15 marzo 2020) - Giulio Gallera, l’assessore al Welfare della Lombardia, ci tiene a spiegare gli sforzi per trovare nuovi posti di terapia intensiva che diventano sempre più necessari con l’emergenza Coronavirus. «Noi stiamo dando il massimo - dice all’ANSA -, stiamo aiutando i presidi ospedalieri sotto pressione». «In due giorni abbiamo spostato 90 pazienti in autoambulanza da Cremona, Crema, Bergamo, Seriate e portato in altre strutture, una capacità di reazione eccezionale, ma sempre più difficile. Speriamo - conclude - non arrivi il giorno in cui non riusciamo a offrire una risposta alla crescita del bisogno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO