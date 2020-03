Coronavirus: Alitalia garantisce voli tra gli Usa e l'Italia

L’ambasciata d’Italia a Washington si è attivata per assicurare collegamenti aerei diretti tra gli Stati Uniti e l’Italia nei prossimi giorni, nonostante il divieto di ingresso per coloro che sono stati nell’area Schengen negli ultimi 14 giorni deciso dalle autorità americane. È quanto si legge in una nota della rappresentanza diplomatica, in cui si ricorda che tale divieto non riguarda i cittadini americani e loro familiari, gli stranieri con residenza permanente e relativi familiari, ed altre specifiche categorie tra cui gli equipaggi dei voli aerei. In raccordo con l’ambasciata, quindi, la compagnia di bandiera Alitalia ha previsto un programma ridotto valido fino al 13 Aprile. In particolare, i voli dall’aeroporto Jfk di New York per Roma Fiumicino saranno mantenuti per il momento con i due regolari collegamenti giornalieri che potranno essere progressivamente ridotti ad uno giornaliero a partire dal 18 marzo. I voli da Miami del 15 e 17 marzo restano confermati, così come quello del 15 marzo da Los Angeles. Le partenze successive dagli aeroporti americani saranno triangolate con scalo sull'aeroporto Jfk di New York. Alitalia ha comunicato che i voli sono acquistabili normalmente sul sito della compagnia, dove sono state caricate anche tariffe speciali per coloro che vogliono acquistare voli one way dagli Usa all’Italia. L’ambasciata d’Italia precisa che sono possibili anche altri collegamenti con scalo in Paesi terzi dai quali si può regolarmente raggiungere il nostro Paese. Viene ribadito che non vi sono restrizioni per i viaggiatori in partenza dagli Stati Uniti verso l’Italia.