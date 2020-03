Coronavirus: a Lodi solo tre nuovi positivi

Nelle ultime 24 ore a Lodi, dove si contano circa 45.000 abitanti, si sono registrati solo tre nuovi casi di contagio da Coronavirus, in base ai dati forniti dall’Ats e diffusi dal Comune. Ieri le persone positive al test specifico del virus erano 157, oggi sono 160. Intanto la Polizia Locale sta percorrendo, con una vettura dotata di megafono, le strade cittadine per invitare i residenti a rimanere in casa e a evitare gli spostamenti, se non per esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, secondo quanto stabilito dalle disposizioni governative.