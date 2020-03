Coronavirus: Gallera, oggi risposta su ospedale in Fiera

MILANO (13 marzo 2020) - «Noi siamo pronti. Il problema vero sono i respiratori e il personale che deve essere formato e qualificato. Oggi alle 13 abbiamo un incontro con la Protezione Civile che ci deve dare una risposta definitiva, ci devono dire sì o no». Lo ha detto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, rispondendo a una domanda sul progetto dell’ospedale temporaneo da 500 posti letto nei padiglioni della Fiera di Milano. «Noi in meno di dieci giorni lo realizziamo, ma la Protezione Civile deve fornirci respiratori personale e qualificato. Non abbiamo tempo, ogni ora è preziosa, noi abbiamo bisogno di una risposta oggi» ha detto Gallera in collegamento con Mattino Cinque. «Il bello del nostro modulo - ha aggiunto - è che una volta finita l’emergenza in Lombardia si può trasferire così com'è».

