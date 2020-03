Coronavirus: Cina invia team medici esperti in Italia

Un team di cinque medici esperti cinesi sarà inviato in Italia con un membro della Croce rossa di Pechino e uno specialista del Chinese Center for Disease Control and Prevention: porteranno «le loro competenze» e forniture per aiutare l’Italia contro l’epidemia del Coronavirus, riferisce la Cgtn, la tv in lingua inglese della statale Cctv. Ieri, nella telefonata con il collega Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri Wang Yi ha detto che «se la parte italiana lo chiede, la Cina è pronta a mandare personale medico per aiutare l’Italia», secondo i media cinesi.