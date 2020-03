Morta Suor Germana, la "cuoca di Dio"

Si è spenta a 81 anni Suor Germana, al secolo Martina Consolaro, la religiosa autrice di bestseller di ricette. Il libro che la rese celebre "Quando cucinano gli angeli" del 1983 ha avuto 32 ristampe, ha venduto 2 milioni di copie in Italia ed è stato tradotto in 16 lingue. Dal 1987 la "cuoca di Dio", soprannome datole dai fratelli, iniziò a pubblicare l'annuale "L'agenda di Suor Germana", diventando un simbolo per gli appassionati di cucina.