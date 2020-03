Coronavirus, in Italia 113 morti in più di ieri

ROMA (8 marzo 2020) - Sono 366, 133 in più di ieri, i morti legati al coronavirus in Italia. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile.

Sono cresciuti anche i malati: sono 6.387, con un incremento di 1.326 persone rispetto a ieri. Sono 650 i ricoverati in

terapia intensiva, 291 in più rispetto a ieri. Di questi, ben 399 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 40 casi. Sono invece 3.557 i malati con sintomi ricoverati e 2.180 quelli in isolamento domiciliare.

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 3.372 i malati in Lombardia, 1.097 in Emilia-Romagna, 623 in Veneto, 355 in Piemonte, 265 nelle Marche, 165 in Toscana, 81 nel Lazio, 100 in Campania, 67 in Liguria, 53 in Friuli Venezia Giulia, 51 in Sicilia, 36 in Puglia, 26 in Umbria, 14 in Molise, 23 nella provincia di Trento, 17 in Abruzzo, 9 nella provincia di Bolzano, 9 in Valle d’Aosta, 11 in Sardegna, 9 in Calabria e 4 in Basilicata. Le vittime sono 267 in Lombardia (113 in più di ieri), 56 in Emilia Romagna (+8), 18 in Veneto (+5), 7 nelle Marche (+1), 5 in Piemonte, 6 in Liguria (+2), 3 in Puglia (+1), 3 nel Lazio (+2) e uno in Friuli Venezia Giulia. Complessivamente sono finora 7.375 i contagiati totali dal coronavirus, comprese le vittime e le persone guarite. Quanto ai tamponi, ne sono stati eseguiti 49.937, dei quali quasi 40mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.