Nuoto: Tas assolve Magnini, via squalifica doping

Il Tas ha assolto Filippo Magnini, annullando la squalifica a 4 anni per doping comminata all’ex campione azzurro di nuoto dagli organi di giustizia sportiva italiana.

«Ho vinto, ho sognato e aspettato che la verità venisse fuori: quel giorno è arrivato e ora sono la persona più felice del mondo». Filippo Magnini, al telefono con l'ANSA, urla tutta la sua gioia per la sentenza del Tribunale arbitrale di Losanna che ha annullato la squalifica a 4 anni per doping. «Ho sempre avuto fiducia in questi anni durissimi - dice il due volte campione mondiale dei 100 stile libero -, sono stato piegato da queste accuse ma non sono stato spezzato. Lancio a tutti un messaggio positivo: di non mollare mai se avete ragione la verità viene fuori, le cose possono funzionare. Il vostro capitano è tornato, può succedere di tutto».