Coronavirus: negli Usa si lavora al vaccino

L’azienda biotecnologica statunitense Moderna ha annunciato di aver spedito il suo primo lotto di vaccini contro il nuovo coronavirus al National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) per ulteriori ricerche. Secondo la società con sede a Cambridge, le fiale di mRNA-1273 sono state spedite al NIAID per essere utilizzate dai ricercatori governativi in quello che è noto come studio di fase 1 presso i National Institutes of Health. Moderna, in collaborazione con i ricercatori del NIAID Vaccine Research Center, ha utilizzato una molecola chiamata mRNA che trasferisce informazioni genetiche nelle cellule, imitando un’infezione naturale per stimolare una risposta immunitaria più potente. Il vaccino potrebbe imitare la proteina detta «spike» che si trova sul nuovo coronavirus e su altri coronavirus come quello della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) e della Sindrome Respiratoria Medio-Orientale (MERS). Il 7 febbraio il direttore del NIAID Anthony Fauci ha detto che, in caso di successo, gli studi clinici iniziali prenderanno il via entro 2 mesi e mezzo per testare la sicurezza del vaccino su un piccolo gruppo di persone.