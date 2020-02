«E' morto Flavio Bucci, il grande interprete noto per il personaggio di Antonio Ligabue e decine di film come il Marchese del Grillo». A renderlo noto in un post su Facebook il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. Bucci da alcuni anni risiedeva a Passoscuro, sul litorale romano. L'attore di origini molisane sarebbe stato colpito da infarto nella sua casa romana. Aveva 73 anni. Tra i film per la tv prese parte alla Piovra. Tanti anche i lavori a teatro. Difficili i suoi ultimi anni. "Non ho più soldi, vivo in casa-famiglia", diceva.

«Quando un artista se ne va lascia sempre un gran vuoto. Mi dispiace molto della scomparsa dell’attore Flavio Bucci, che da anni risiedeva a Passoscuro, sul nostro litorale nord». Così il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, commenta in un post su Facebook la scomparsa del grande attore di teatro e cinema, oltre che doppiatore, Flavio Bucci. "Tutti lo ricordano nel ruolo di Antonio Ligabue nello sceneggiato televisivo di Salvatore Nocita ed in alcuni suoi ruoli memorabili in film altrettanto indimenticabili: penso alla "Classe operaia va in paradiso», al «Marchese del Grillo», accanto a Sordi, a «Suspiria» del maestro del terrore Dario Argento, a «Il divo» di Paolo Sorrentino, solo per citarne alcuni - afferma Montino - Un grande protagonista e caratterista, di quelli che hanno fatto grande la cinematografia italiana, oltre che doppiatore di John Travolta in Grease e La Febbre del sabato sera. Esprimo le condoglianze mie e dell’Amministrazione ai familiari e amici».