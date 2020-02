Insulti social contro Annibali. Lei: 'Non mi lascerò intimidire'

Insulti social contro Lucia Annibali. "Non mi lascerò intimidire", ribatte la deputata renziana nel mirino per il suo lodo sulla prescrizione. "Questo è un classico esempio di quanto subiscono le donne che si espongono pubblicamente con le loro idee: insulti sessisti, minacce, violenza verbale. Nel mio caso, la mia vicenda personale usata come un’arma di offesa con l’intento preciso di limitare la mia libertà d’espressione. Stia pur certo il signore, che ovviamente non ci mette la faccia, che non mi lascerò intimidire né da lui né da nessun altro". Sulla sua pagina Facebook compaiono commenti inneggianti Luca Varani, l’ex fidanzato dell’avvocatessa di Urbino e mandante dell’aggressione con l’acido ai suoi danni: "Luca varani sei il mio mito. Onore e grazie a Luca Varani, hai fatto il tuo dovere da uomo per una misera infame". Condanne e solidarietà dal mondo poli- tico alla parlamentare di Italia Viva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO