Formula 1: si chiama Sf1000 la Ferrari del Mondiale 2020

REGGIO EMILIA (11 febbraio 2020) - Si chiama SF1000 la nuova monoposto della Ferrari per la stagione 2020 di Formula Uno. La nuova macchina che sarà guidata dai piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc è stata svelata al Teatro Valli di Reggio Emilia. Il suo nome è un tributo al traguardo dei 1000 Gran Premi disputati dalla Scuderia, un traguardo che verrà raggiunto alla nona gara del campionato. Nei 70 anni di storia della Formula Uno, la Ferrari è l’unica che ha partecipato fin dall’inizio. Ci sono state 991 gare, di cui 238 vinte. E nonostante tutte queste vittorie la fame di vittorie è ancora enorme». Lo ha detto il presidente della Ferrari John Elkann che, a Reggio Emilia, ha presentato la nuova Sf1000, monoposto Ferrari che correrà il Mondiale 2020.

«La Ferrari ha dato il massimo quando è stata coesa». È il messaggio lanciato a tutto il team da John Elkann, presidente della Ferrari. Elkann ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato alla macchina, agli uomini e le donne di Maranello che «sono sempre pronti, pieni di passione e competenze per raggiungere traguardi sempre più alti, sappiamo quanto la competizione sia forte, ma questo ha sempre dato un senso di forza e di stimolo. Sappiamo che tutto non si gioca in pista». «Essere qui a Reggio - ha concluso mostrando una bandiera dell’Italia e una con lo slogan 'Essere Ferrari' - dove è nato il tricolore, a Reggio, qui in Emilia come la Ferrari, ci è sembrato che il miglior modo di rappresentare questo connubio è con le bandiere».

Per «Sebastian e Charles questa è la seconda stagione insieme: hanno un talento incredibile e condividono una grande passione e l’orgoglio per la Ferrari». Lo ha detto durante la presentazione della nuova monovolume al Teatro Valli di Reggio Emilia Louis Carey Camilleri, amministratore delegato Ferrari, riferendosi a Vettel e Leclerc.

«E' fantastica, è anche un po' più rossa». Così Sebastian Vettel, pilota Ferrari, ha commentato, sul palco del Teatro Valli di Reggio Emilia, la nuova Sf1000, parlando anche della differenza cromatica con quella dell’anno scorso. «Quest’auto - ha detto - è frutto di tante ore di lavoro, si vedono le differenze rispetto a quella dell’anno scorso, soprattutto nel retro che è molto più ristretto, non vedo l’ora di guidarla. Facciamo grande affidamento su tutte le persone che lavorano a Maranello, dobbiamo avere un po' di pazienza».

