Sanremo: per Benigni picchi di 14,5 milioni e del 60%

L’intervento di Roberto Benigni, che ha spiegato e poi recitato il Cantico dei Cantici a Sanremo, aprendo uno spaccato sulla Bibbia nel pieno dello show dedicato alle cover, è stato tra i momenti più seguiti della terza serata del festival. Quando il premio Oscar è entrato all’Ariston, sfilando sul red carpet con la banda, su Rai1 c'erano 13,7 milioni di spettatori con il 55% di share, saliti fino a toccare i 14 milioni 533mila e il 60%. Al termine dello show, gli spettatori erano oltre 12,1 milioni per uno share del 57%. Nel complesso della serata, il picco in valori assoluti è stato raggiunto alle 21.33, in chiusura dell’intervento delle artiste che hanno lanciato il grande concerto di Campovolo il 19 settembre contro la violenza sulle donne, con 15 milioni 494mila spettatori; lo share è invece volato al 60.9% alle 23.56, durante l’esibizione di Mika.