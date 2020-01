Pallavolo: Piccinini torna a 41 anni, 'ci divertiremo'

Francesca Piccinini torna in campo: la 41enne icona della pallavolo femminile (ex Pomì Casalmaggiore) ha firmato un contratto con Busto Arsizio, club di A1, pochi mesi dopo l'annuncio del suo ritiro, nell'anno di Tokyo 2020. "Ho grandi obiettivi e stimoli, l'entusiasmo è quello della ragazzina che esordì in serie A a 14 anni - le parole di Piccinini - Sono pronta ad accogliere questa sfida insieme a un club che ho sempre stimato molto. Ci divertiremo, ve lo prometto". "Vedo nelle sue parole e nei suoi occhi la voglia di sorprendere ancora", ha aggiunto il presidente, Giuseppe Pirola.