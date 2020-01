Rockstar Piero Pelù pulirà spiaggia Feniglia da plastica

Ci sarà anche la rockstar Piero Pelù tra i volontari che sabato 4 gennaio si ritroveranno per la pulizia straordinaria della spiaggia di Feniglia di Orbetello (Grosseto). Pelù aveva denunciato la massiccia presenza di rifiuti scaricati dalle mareggiate sulla spiaggia. «Ce l’abbiamo fatta - dice ora Pelù sui social -. Il mio appello per salvare il mare e la spiaggia della Feniglia da tonnellate di plastiche tossiche è stato accolto. Ringrazio infinitamente Legambiente, Comune di Orbetello, Wwf, Corpo Forestale, Carabinieri e tutti quei generosissimi e lungimiranti che si sono offerti per risanare quel territorio dai veleni a lento rilascio generati dalle plastiche nel mare, nei pesci e nel nostro corpo». «Ora sta a noi mettere in pratica questo piano di salvataggio: la mattina di sabato ci ritroveremo sulla Feniglia ad Orbetello per contribuire fattivamente a salvare il nostro pianeta e noi stessi», prosegue Pelù. «Sul luogo troverete gli attrezzi necessari per fare la raccolta nella massima sicurezza. Vi aspetto numerosi per festeggiare nel migliore dei modi l'inizio di un 2020 pieno di impegno, solidarietà e musica». Prima dell’iniziativa, si terrà un incontro a cui parteciperanno Piero Pelù ed esponenti di Legambiente. «Puliamo la Feniglia con Piero Pelù» è un’iniziativa organizzata dal Comune di Orbetello con Legambiente, Wwf e Sei Toscana finalizzata proprio a una pulizia straordinaria del tratto di costa.