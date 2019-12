Fedez: 'Sono a rischio sclerosi multipla'

ROMA (5 dicembre 2019) - Fedez, Federico Leonardo Lucia, 30 anni un personaggio che dalla periferia di Milano è arrivato a un successo quasi planetario (nove milioni di followers su Instagram) rischia la sclerosi multipla. Per la prima volta appare per l’uomo che è vulnerabile, fragile, vero! Anche se la vita può darti un cazzotto nel momento in cui pensi di aver raggiunto tanto e in fondo te lo sei meritato. La rivelazione choc dell’ex giudice di X factor, rapper, e marito dell’imprenditrice di successo Chiara Ferragni, papà di Leone nato 1 anno fa a Los Angeles, intervistato da Peter Gomez nel programma sul Nove La Confessione, in onda in prima serata stasera.

Durante la «confessione» resa al direttore de ilfattoquotidiano.it l’ex giudice Federico si commuove rivelando un aspetto molto privato di sé. «È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire delle priorità. Durante una risonanza magnetica», si confida Fedez, «mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto stare sotto controllo perchè clinicamente si dice che quello che mi hanno riscontrato è una 'sindrome radiologicamente verificatà. Ovvero le demielinizzazioni è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla» spiega con emozione il cantante. «Ti trovano questa cosa e ti dicono che devi stare sotto controllo perchè questa cosa può essere, come no, che si può tramutare in sclerosi. Questo è stato il motivo per me di iniziare un percorso per migliorare e soprattutto per scegliere le mie battaglie». Parole che hanno messo subito in agitazione i fan, preoccupati per le sue condizioni di salute: per questo è stato lo stesso artista a intervenire per rassicurare tutti, sottolineando che lui sta benissimo.

«Stasera - scrive su Instagram Fedez - ci sarà una mia lunga intervista con Gomez sul Nove. Sentivo il bisogno di tirare fuori un pò di cose accadute nell’ultimo anno per chiudere un cerchio e guardare avanti. Ho visto che sono già usciti tanti articoli alcuni con dei titoli molto allarmanti. Purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista) sto bene. Vi chiedo di guardare l’intervista completa. Quello che dico non si riesce a riassumere in un titolo. Ribadisco che sto bene». Non è la prima volta che Fedez ha a che fare con problemi di salute: a giugno scorso aveva rivelato ai fan sul suo profilo Instagram di avere un’anomalia cardiaca riscontrata neanche tanto tempo fa e la sua rivelazione aveva commosso il web. «Sono sempre combattuto se parlare in maniera del tutto onesta di alcuni piccoli ostacoli che sono riuscito a superare diventando papà - aveva scritto su Instagram - perché oltre a rischiare di essere eccessivamente retorico mi rendo conto che la nostra condizione di privilegio, agli occhi di molti, possa mettere in secondo piano praticamente qualsiasi problema. Credetemi quando vi dico che i soldi non potranno mai essere la panacea di tutti i vostri mali». Nell’aprile scorso l’annuncio dello stop del tour per un po' per dedicarsi ad altri progetti.