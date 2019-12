Clima, novembre 2019 è stato il più caldo di sempre

ROMA (5 dicembre 2019) - Quello appena trascorso è stato il novembre più caldo mai registrato. Lo certifica il Copernicus Climate Change Service dell'Ue. La temperatura globale nel mese scorso è stata di 0,64°C sopra la media, pari a quella del 2016 e soltanto 0,02°C in più rispetto al 2015. I dati del Copernicus sono stati twittati da Greta Thunberg, che nel suo post riferisce la valutazione Ue per diverse aree del globo: "estremamente mite" il clima in Alaska, Groenlandia e Siberia orientale e "caldo" nell'Europa sud-orientale.