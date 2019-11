Violenza sulle donne, rapporto shock: secondo il 23,9% provocano con il modo di vestirsi

Dal Rapporto Istat sui ruoli di genere emerge che resiste il pregiudizio sulla responsabilità della donna per le violenze sessuali subite. Il 39,3% ritiene che una donna è in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale, se davvero non lo vuole. Il 23,9% pensa che le donne possano provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire. Il 15,1% ritiene che una donna violentata sotto l'effetto di droghe o ubriaca sia in parte responsabile. Per oltre il 13% è accettabile che ogni tanto ci sia uno schiaffo.