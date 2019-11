Maturità, addio all'orale con tre buste e torna il tema di Storia

ROMA (21 novembre 2019) - Il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fiormonti, ha firmato il Decreto Maturità, che disciplina l'Esame di Stato che si svolgerà a partire dal 17 giugno 2020. Due le novità: torna, dopo un anno di assenza, il tema specifico di Storia nella traccia della prima prova, quella di Italiano; non ci saranno più le tre buste per l'avvio della prova orale. Non ci sarà un ritorno alla tesina. Semplicemente verrà eliminato il sorteggio. "Non vogliamo che l'esame di Stato sia un motivo di stress -spiega il ministro - questo non fa bene a nessuno".