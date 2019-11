Arrestata ex eurodeputata FI Lara Comi

L'ex eurodeputata di FI, Lara Comi, l'Ad dei supermercati Tigros ed ex candidato della Lega a sindaco di Varese, Paolo Orrigoni, e l'ex direttore dell'Agenzia per il lavoro Afol, Giuseppe Zingale, sono stati arrestati nell'ambito della maxi-indagine "Mensa dei poveri" che il 7 maggio portò a 43 misure cautelari. Comi e Orrigoni sono ai domiciliari, mentre Zingale è finito in carcere. Nel mirino contratti di consulenza affidati da Zingale alla Comi, che deve rispondere anche di finanziamento illecito e truffa aggravata al Parlamento europeo.

«Dall’esame degli elementi indiziari (...) emerge la peculiare abilità che l’indagata Comi ha mostrato di aver acquisito nello sfruttare al meglio la sua rete di conoscenze al fine di trarre» dal ruolo pubblico «di cui era investita per espressione della volontà popolare il massimo vantaggio in termini economici e di ampliamento della propria sfera di visibilità». Lo scrive il gip di Milano Raffaella Mascarino nell’ordinanza di arresto per l’ex europarlamentare e altri due.