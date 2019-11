Boccioni, record asta: oltre 16 milioni

Nuovo record mondiale per l'artista Umberto Boccioni (1882-1916): il suo leggendario capolavoro in bronzo "Forme uniche della continuità nello spazio" è stato battuto all'asta da Christie's a New York per 16.165.000 di dollari (diritti compresi), pari a 14.636.903 euro. Considerata un'opera iconica del Futurismo, era stimata 3,8-4,5 milioni di dollari: durante l'asta che richiama collezionisti e mercanti d'arte da ogni parte del mondo, la scultura è stata contesa da 7 pretendenti. Così Boccioni ha infranto il record d'asta.