Ferragni, disavventura in aereo: 'Fotografata mentre dormivo'

CREMONA (11 novembre 2019) - “Mentre dormivo in aereo, quella mezz’ora in cui sono riuscita ad addormentarmi, questo tizio sulla cinquantina è venuto e ha cominciato a farmi foto mentre io dormivo. Una cosa super maleducata e da Pshyco”. Parole di Chiara Ferragni che ha raccontato in una delle sue storie su Instagram quanto accaduto sul volo per New York. L'imprenditrice cremonese ha spiegato di essere rimasta turbata dalle attenzioni del passeggero, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio grazie all'intervento dell'amico Fabio che viaggiava con lei. “Il mio amico Fabio, seduto accanto a me, ha visto la scena, l’ha preso dalla felpa e l’ha rincorso. Lui si è nascosto nel bagno per un quarto d’ora. Fabio l’ha aspettato e poi quando il tizio è uscito ha fatto vedere che ha cancellato la foto”. Chiara Ferragni è attesa negli Stati Uniti dove verrà proiettato il docufilm sulla sua vita.

Cosa è successo a Chiara Ferragni in aereo

L’imprenditrice milanese è rimasta particolarmente colpita da quanto successo durante il suo viaggio verso gli Stati Uniti, dove è attesa per la proiezione del docufilm sulla sua vita.

È la stessa Chiara Ferragni che, una volta sbarcata dall’aereo, ne dà notizia, leggermente scossa, con alcuni video postati nelle Stories di Instagram, sia in italiano che in inglese.









Piccola disavventura in aereo per Chiara Ferragni. A raccontare quanto accaduto mentre era in volo verso New York è stata la stessa influencer nelle sue IG Stories. La moglie di Fedez ha spiegato di essere stata oggetto di particolari attenzioni da parte di un uomo, ma alla fine tutto è finito per il meglio. (Foto: Kikapress)

