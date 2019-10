Svelato il tracciato del Giro d'Italia 2020

Presentato a Milano il tracciato del Giro d'Italia numero 103 (9-31 maggio): si parte dall'Ungheria, da Budapest, con una crono di 8,6 km nel centro della città e poi altre due frazioni per velocisti nel nord del Paese. Poi, senza giorno di riposo, trasferimento in Sicilia dove il 12 maggio inizierà la risalita verso Milano, per la 78esima volta sede del traguardo conclusivo. In totale 3 crono individuali, 6 tappe per velocisti, 7 di media difficoltà e 5 di alta difficoltà (7 arrivi in salita). Lo Stelvio è la Cima Coppi, 2.758 metri.

Nel 2020 torna dunque a Milano l'arrivo del Giro d’Italia, dopo tre anni di assenza: sarà la 78esima volta che ospiterà la tappa conclusiva della Corsa Rosa. Si parte da Budapest con una cronometro di 8.6 km, poi altre due tappe in Ungheria. Rientro in Italia e tre frazioni in Sicilia, con il primo arrivo in quota sull'Etna. Dopo una tappa in Calabria e due in Puglia, la carovana torna verso Nord lungo l'Adriatico: l’arrivo a Rimini omaggerà il grande regista Federico Fellini nel centenario della nascita, a Cesenatico il ricordo a Pantani, con la volata attesa davanti alla statua del Pirata. La «Wine Stage» di questa edizione sarà la cronometro del Prosecco Superiore da Conegliano a Valdobbiadene. Novità assoluta lo start dalla base friulana di Rivolto. Con i 4 arrivi in salita a Piancavallo, Madonna di Campiglio, Laghi di Cancano (ascesa inedita) e Sestriere (con le scalate del Colle dell’Agnello, Izoard e Monginevro) si deciderà il Giro 2020. La conclusione sarà la cronometro di 16.8 km da Cernusco sul Naviglio (Città Europea dello Sport) a Milano, in piazza Duomo.

LE TAPPE

1/a tappa sabato 9 maggio: Budapest-Budapest, 8,6 km, cronometro individuale

2/a tappa domenica 10 maggio: Budapest-Gyor, 195 km, pianeggiante

3/a tappa lunedì 11 maggio: Székesfhérvàr-Nagykanizsa, 204 km, pianeggiante

4/a tappa martedì 12 maggio: Monreale-Agrigento, 136 km, media montagna

5/a tappa mercoledì 13 maggio: Enna-Etna (Piano Provenzana), 150 km, alta montagna

6/a tappa giovedì 14 maggio: Catania-Villafranca Tirrena, 138 km, pianeggiante

7/a tappa venerdì 15 maggio: Mileto-Camigliatello Silano, 223 km, media montagna

8/a tappa sabato 16 maggio: Castrovillari-Brindisi 216 km, pianeggiante

9/a tappa domenica 17 maggio: Giovinazzo-Vieste, 198 km, media montagna

10/a tappa martedì 19 maggio: San Salvo-Tortoreto Lido, 212 km, media montagna

11/a tappa mercoledì 20 maggio: Porto Sant'Elpidio-Rimini, 181 km, pianeggiante

12/a tappa giovedì 21 maggio: Cesenatico-Cesenatico, 205 km, media montagna

13/a tappa venerdì 22 maggio: Cervia-Monselice, 190 km, media montagna

14/a tappa sabato 23 maggio: Conegliano-Valdobbiadene, 33.7 km, cronometro individuale

15/a tappa domenica 24 maggio: Base Aerea Rivolto-Piancavallo, 183 km, alta montagna

16/a tappa martedì 26 maggio: Udine-San Daniele del Friuli, 228 km, media montagna

17/a tappa mercoledì 27 maggio: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio, 202 km, alta montagna.

18/a tappa giovedì 28 maggio: Pinzolo-Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio), 209 km, alta montagna

19/a tappa venerdì 29 maggio: Morbegno-Asti, 251 km, pianeggiante

20/a tappa sabato 30 maggio: Alba-Sestriere, 200 km, alta montagna

21/a tappa domenica 31 maggio: Cernusco sul Naviglio-Milano, 16.5 km, cronometro individuale

