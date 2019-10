Il Po in piena trascina una cisterna: recuperata a Piacenza

PIACENZA (22 ottobre 2019) - E' stata recuperata e assicurata alla riva del Po una cisterna trascinata dalle acque impetuose del Grande Fiume gonfio dopo il maltempo che si è abbattuto in questi giorni sul Nord Italia. La prefettura di Piacenza, per precauzione, ha chiuso per circa 40 minuti il tratto nord della via Emilia, della ferrovia e dell’autostrada A1, considerato che le tre vie di comunicazione hanno tutte un ponte che attraversa il fiume. Per il recupero, particolarmente difficoltoso a causa della forte corrente di piena, hanno lavorato i vigili del fuoco e i militari del secondo reggimento Genio Pontieri di Piacenza. Con alcune imbarcazioni hanno individuato la cisterna e l'hanno scortata in attesa dell’intervento di un mezzo dell’esercito che è stato in grado di bloccarla. Sul posto anche polizia e carabinieri.

